قبل طرحها.. شاهد محمد رمضان في كواليس تصوير أغنيته الجديدة “دوشة





يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة “دوشة” غدا الأربعاء علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد طرح أغنية “مابركبش بسكلته”.

محمد رمضان

و قرر الفنان محمد رمضان تصوير أغنيته الجديدة دوشة بطريقة الفيديو كليب مثل ما يفعل في معظم كليباته الغنائية التي يطرحها علي فترات متقاربة علي “يوتيوب”.

كشف مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه سوف يقدم شخصيتين في مسلسل “العمدة” الذي يقوم ببطولته للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد شخصية العمدة “جعفر” ووالده أيضا.

وأضاف المصدر أن جعفر سوف يتزوج من أربع سيدات ضمن أحداث المسلسل الذي سوف يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع المصدر أن هناك طريقة عمل يتبعها رمضان وسامي كي يضمنا نجاح المسلسل، فبعد كتابة حلقات المسلسل كاملة، يجتمع الاثنين داخل مكتب رمضان بمنطقة المهندسين ويتناقشان في كل مشهد على حدة، ويقومان ببعض التغييرات الخاصة بالمشاهد والجمل الحوارية، ويضيفان بعض المصطلحات الرنانة التي تلفت انتباه الجمهور، بجانب إضافة مشاهد وأحداث تجذب الجمهور، مثلما فعل الاثنين في مسلسل “الأسطورة” بمشهد مقتل رفاعي الدسوقي ومشهد الطفلة التي تركها فتحي البرنس “أحمد زاهر” في مسلسل “البرنس” والتي حصدت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وعن النجوم الذين قد انضموا للمسلسل بالفعل فأكد المصدر أن الفنان تامر عبد المنعم قد وقع عقد المسلسل وكذلك الفنان أحمد داش ومي كساب وزينة، ويجري التفاوض مع الفنانة درة التي لم توقع العقد حتى الآن.