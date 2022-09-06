مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا





أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أول ظهور

وشهد تشكيل مانشستر وسيتي، الظهور الأول للمدافع السويسري مانويل أكانجي، الوافد حديثا هذا الصيف، من صفوف بوروسيا دورتموند.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

إشبيلية: بونو – نيانزو – جوديل – كارمونا – ديلاني – راكيتيتش – أكونيا – نافاس – تيليس – إيسكو – جوميز.

مانشستر سيتي: إيدرسون – جوميز – أكانجي – دياز – كانسيلو – فودين – رودري – دي بروين – سيلفا – جريليش – هالاند.

بوابة فيتو