ميكروباص المناخ”.. شاحنة “توعية” يقودها أحمد حلمي





الممثل أحمد حلمي قاد “ميكروباص المناخ” للتوعية بالبيئة بمصر

شاحنة صغيرة تعمل بالغاز (ميكروباص)، تجوب المحافظات لتوعية الشباب والكبار بقضايا المناخ، تلك هي فكرة المبادرة التي أطلقتها مصر تحت عنوان “الشباب والمناخ”، بهدف “نقل أصوات الشباب إلى صناع السياسات والقرارات، الذين يجتمعون في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل”، وفق ما أوضح مسؤول مصري لموقع “سكاي نيوز عربية”.

المبادرة أطلقتها وزارتا الشباب والرياضة، والبيئة، في مصر، بالشراكة مع “يونيسف” والأمم المتحدة.

وقاد الشاحنة المخصصة للمبادرة، في أول انطلاقة لها من القاهرة، الفنان أحمد حلمي، باعتباره سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة، مصطحبا معه وزير الرياضة، أشرف صبحي، إيذانا ببدء المبادرة.

مصر تسعى لتوعية الشباب بهذا الشأن، وتنظم في أكتوبر المقبل مهرجان “أطفال العالم يلتقون”، ضمن أجندة البرامج الشبابية والتحضيرية لقمة المناخ.

“من هنا يأتي تعزيز دور ومشاركة الشباب المصري على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال إطلاق الحملة المصرية “الشباب والمناخ” (EGYouth4Climate)، من خلال قافلة العمل المناخي والشباب، التي ستزور كافة المحافظات المصرية، وصولا لمدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر”، بحسب عز العرب.

أوضح عز العرب أن القافلة التي انطلقت من القاهرة، يقودها فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر، “لتشجيع الشباب خصوصا، وبقية فئات المجتمع، على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها”.

سكاي نيوز