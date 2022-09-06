ريال مدريد يستهل مشواره القاري بثلاثية في شباك سيلتيك





استهل ريال مدريد، مشواره في بطولته المفضلة، بالفوز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة سيلتيك الإسكتلندي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لريال مدريد، فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدين هازارد في الدقائق 56، و60، و77.

وبهذا الانتصار يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر شاختار دونيتسك، وسيلتيك في المركز الرابع بدون نقاط.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، وصوب أبادا لاعب سيلتيك كرة قوية تحولت إلى الركنية في الدقيقة الأولى، وتلقى أبادا تمريرة من جوتا من الطرف الأيسر، وسدد كرة ضعيفة أمسك بها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 12.

وصوب الياباني ريو هاتات لاعب سيلتيك كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها تيبو كورتوا في الدقيقة 20، وحرم القائم الأيمن لمرمى كورتوا، ماكجريجور لاعب سيلتيك من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 21.

وجاء أول تهديد حقيقي من ريال مدريد، بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، عبر توني كروس مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 27، وأرسل الأوروجوياني فيدي فالفيردي تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى سيلتيك.

واشتكى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من آلام عضلية، ولم يستطع استكمال المباراة، وقرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي، سحب بنزيما والدفع بالبلجيكي إيدين هازارد بدلا منه في الدقيقة 30.

وتلقى فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، كرة في عمق دفاع سيلتيك، وانطلق لينفرد بالحارس جو هارت، وتألق الأخير في التصدي للكرة ببراعة في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 56، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من زميله فيدي فالفيردي داخل المنطقة، وسدد في الشباك مباشرة.

وأضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 60، حيث تلقى تمريرة من إيدين هازارد داخل المنطقة، وصوب بوجه القدم على يمين الحارس جو هارت.

ونجح إيدين هازارد في إضافة الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 77، إذ تلقى تمريرة داخل المنطقة من داني كارفاخال وأسكنها في الشباك.

وصوب جوتا لاعب سيلتيك كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة لمرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 81، وأهدر رودريجو فرصة إضافة الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 90، بتسديدة من داخل المنطقة، ليحصد الملكي أول 3 نقاط في مشواره.

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