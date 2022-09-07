بالفيديو.. ضيوف يتأخرون في النهوض لتناول الطعام رغم دعوتهم عدة مرات.. وصاحب الوليمة يكشف السبب





وثق مقطع فيديو تأخر عدد من الضيوف في النهوض لتناول الطعام رغم تكرار دعوتهم من قبل صاحب الوليمة.

وأظهر الفيديو صاحب الوليمة سمحان السمحان وهو يدعو ضيوفه لتناول الطعام قائلا، سموا حياكم الله.وكرر العبارة عدة مرات.

وأبان الفيديو تأخر الضيوف في النهوض لتناول الطعام وظلوا جالسين في أماكنهم. ما أثار استغراب المغردين.

ومن جهة أخرى أوضح صاحب الوليمة عبر الرد علي متابعيه أن سبب تأخر الضيوف في النهوض هو انتظار كبيرهم حتى ينهض احتراما وتقديرا له.

صحيفة المرصد