عريس يرسل لصديقه دعوة إلى حفل زفافه وبعد 24 ساعة كانت المفاجأة !





تصدر هاشتاق “مشعل عايض القحطاني” الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لنعي شاب كويتي لقي مصرعه في حادث مروري قبل زفافه وذلك على طريق الوفرة في الكويت.

وكان الشاب الراحل أرسل لصديقه رسالة عبر الواتساب يدعوه لحضور حفل زفافه قائلا‏”ضروري تجي يابو سلمان” .ورد صديقه قائلا : ” ماشاء الله”.

وفي وقت لاحق ، استقبل صديق الشاب الراحل رسالة من شقيق الأخير خبر وفاته.

وكان بين الرسالتين يوم واحد فقط. ما أثار حالة من الحزن بين متداولي الرسالة، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للشاب الراحل بالرحمة والمغفرة.

صحيفة المرصد