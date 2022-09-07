بعد تصريحاته المثيرة.. توافق أختك تعيش مع راجل من غير جواز.. بماذا رد محمد عطية ؟





أثار الفنان محمد عطية حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية، بتصريحاته المثيرة والتي تعرض بسببها لانتقادات كثيرة من جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استقبل الفنان محمد عطية عدد من الاسئلة من جمهوره ومتابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور انستجرام، وكان أحد تلك الأسئلة عن المساكنة

لو ليك أخت ترضى تعيش مع راجل بدون زواج

وجه أحد متابعي الفنان محمد عطية له سؤال عبر خاصية القصص القصيرة بموقع السوشيال ميديا انستجرام، قائلاً: ” لو ليك أخت توافق تعيش مع راجل بدون زواج على اثر أفكارك اللي مقتنع بيها؟..

كيف كان رد محمد عطية على سؤال المساكنة؟

رد الفنان محمد عطية على سؤال المساكنة الذي وجهه له أحد متابعيه “ هو احنا ليه بنتعامل مع المرأة على أنها أحد ممتلكات الرجل هو من يقرر ماذا تفعل؟ .. سؤالك أصلا بيعارض مع مبدأ المساواة اللي بتكلم عنه؟ انت اختك بتختار انت إيه وما تعملش اي؟ المرأة لديها عقل مثل عقلك يستطيع اتخاذ قراراته بنفسه وتحمل نتيجة أخطاؤه”.

تفاصيل الهجوم على محمد عطية

كان الفنان محمد عطية قد تعرض لهجوم واسع بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول الزواج في احد البرامج التليفزيونية، حيث قال خلال اللقاء “ الأنسب أتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجنس جزء مهم في العلاقة، وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق في الحياة الجنسية، فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ”.

ما هو زواج المساكنة؟

زواج المساكنة هو أن يكون هناك علاقة زوجية كاملة بين رجل وامرأة بدون وجود أي أوراق رسمية، حيث يعيش الطرفان في منزل واحد ويلتقيان في أوقات محددة، ويمكن بعدها أن يعود كل منهما ليبيت في منزل أهله، وغالبًا ما يتم الاتفاق على عدم الإنجاب، حيث يبرر أنصار هذا النوع من العلاقات تصرفاتهم بأنهم يفعلون أمرًا شرعيًا شبيهًا بزواج ملك اليمين.

رأي الشرع في زواج المساكنة

أوضحت الدكتورة مريم الدغستاني، رئيس قسم الفقة في كلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، أنه بافتراض صحة ادعاء أطراف زواج المساكنة بصحته قياسًا على زواج ملك اليمين، أو حتى زواج المتعة، الحلال عند الشيعة والمحرم عند أهل السنة، أو أن من حق المرأة تزويج نفسها من دون إذن وليها، فإن مثل هذه العلاقة فيها شبهة تمنعها من أن تكون زواجًا صحيحًا تمامًا من الناحية الشرعية وقد نهانا الشرع عن فعل الامور التي فيها شبهة شرعية.

كما ربطت الدكتورة عبلة الكحلاوي، العمية السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في بورسعيد، جامعة الأزهر، بين انتشار هذاالنوع من العلاقات غير الشرعي والصعوبة الكبيرة في تكوين أسرة عن طريق الزواج الشرعي، بسبب غلاء المهور والأسعار النارية للشقق والأثاث وتكاليف الزواج.

متى تجوز المساكنة بين رجل وامرأة اجنبيين

أوضح أحد الشيوخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ووجود امرأة في شقة وحدها مع رجل وحده من أخطر دواعي الفتنة والخلوة، ولو كان كل منهما في غرفة مستقلة، فقد اشترط أهل العلم لجواز المساكنة بين الأجانب ألا تكون المرافق مشتركة بينهما كالممر والمدخل والحمام والمطبخ.. فإذا كان شئ من ذلك مشتركًا فلا يجوز لهما السكن بذلك المكان.

صدى البلد