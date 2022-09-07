طفل يعود للحياة بعد أوامر من مستشفى سوداني بدفنه





أمرت سلطات مستشفي الدويم مواطنا بالتوجه إلى مشرحة المستشفي عقب تسليمه مولوده في لفافة قماشية توطئة لدفنه.

وتصادف وصول والد الطفل مع أهالي احد الموتى الذي يجري تجهيزه للدفن، ودلف المواطن إلى داخل المشرحة حاملا طفله المتوفي بعد ان اكدت الجهات التي قامت “بتوليد” زوجته انه متوفي نسبة لميلاده في سبع اشهر. وحين بدأ فريق العمل الطوعي إجراءات الغسل شاهدوا الطفل يفتح فمه فأجروا له عملية تنفس اصطناعي لتدب الحياة في جسد الطفل وسط تهليل وتكبير الحضور ليتم اعادته إلى اجهزة الانعاش.

بالمقابل اكد وزير الصحة بالولاية د. ادم احمد عيسى فتح تحقيق فوري للتحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المقصرين.

صحيفة الصيحة