تجار : إيقاف تقسيط الدولار الجمركي كارثي





أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية بالاسواق على تأثر كافة المستوردين والتجار من قرار ايقاف تقسيط الدولار الجمركي ووصفوا القرار بالكارثي.

وقال رئيس تجار الجملة بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ(السوداني) ان قرار تقسيط الدولار الجمركي كارثي في حق المستوردين والتجار، مشيرا لتأثيرات القرار مستقبلا بندرة في السلع وارتفاع في الاسعار، ولفت لتأثر السلع المستوردة ومدخلات الانتاج ما ينعكس على تعطل حركة الاقتصاد بصورة عامة.

وتوقع تاجرسلع بالخرطوم مزمل حسن حدوث زيادات كبير في اسعار السلع عقب استيرادها برسم دولار جمركي جديد.

وأوضح زيادة الاسعار تؤثرعلى استمرار الركود وعزوف المستهلك عن الشراء، ووصف حسن القرار بغير مدروس والمواطن من يتحمل الزيادة ، وقال ان الغلاء الحالي انعكس على تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية وانتقد مدير مبيعات مصنع حديد تسليح اوميقا محمد علي قرار تقسيط الدولار الجمركي وقال انه ينعكس على ارتفاع الاسعار لكافة السلع المستوردة ، وقال ان عدم القدرة على تحصيل المبالغ في وقتها سوف يتم دفع رسوم ارضيات ، ولفت الى ان القرار مفاجئ في حق المستوردين وسينعكس على زيادة وندرة السلع.

وأكد الخبير الاقتصادي د. حسين القوني ان تقسيط الدولار الجمركي يؤدي الى ارتفاع تكلفة المنتجات والخدمات المستوردة ،مشيرا لزيادة الدولار الجمركي نتيجة لزيادة دخل الحكومة من الإيرادات لمقابلة مصروفات تنفيذ اتفاقية جوبا.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني