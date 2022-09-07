زيادة كبيرة في سحب السيولة من الصرافات





اكدت جولة قامت بها( السوداني) على عدد من الصرافات الآلية وسط الخرطوم وجود وفرة في السيولة ببعض الصرافات وخلو بعضها من السيولة في وقت مبكر من اليوم

وقال بعض الموظفين بالبنوك ان السحب اليومي تسبب في نفاد السيولة من الصرافات في وقت مبكر

وقال موظف ببنك امدرمان الوطني في حديثه لـ(السوداني) ان الصراف يتم تغذيته بصورة يومية ، وقال ان هنالك زيادة في السحب اليومي ما انعكس على انتهاء السيولة مبكرا خاصة مع بدء صرف المرتبات ،

وقال ان السيولة متوفرة وفي بعض الأحيان يتم ارجاع المبلغ المتبقي بعد تغذية الصراف لرئاسة البنك

واشار الى ان سقف السحب (5) آلاف جنيه ، ولفت إلى استقرار عمليات السحب والايداع والسيولة داخل البنك والصراف الآلي

واكد موظف ببنك التضامن الاسلامي بشارع البلدية وفرة السيولة بالصراف الآلية وخدمة تحويل الرصيد من الصراف بالبنك ام درمان الوطني شارع القصر على تغذية الصرافات بصورة يومية دون توقف ، مؤكدا ان عملية السحب اصبحت يومية ما ادى لسرعة انتهاء السيولة بالصراف وقال ان بعض الصرافات تخلص المبلغ منتصف النهار ويتم التغذية صباح اليوم التالي ، ولفت الى ان الالتزامات الاسرية واقتراب العام الدراسي دفع بعض الاسر للجوء للسحب بكثافة واستمرار من الصرافات والبعض الآخر السحب من داخل البنك لقلة مبالغ السحب من الصرافات الآلية مع ارتفاع اسعار السوق والتزامات المدارس ، نافيا حدوث شح في السيولة ، مشيرا الى ان السحب من الصراف صار غير مجد لدى اغلب العملاء ما يضطرهم للذهاب إلى البنوك للسحب منها للمبالغ التي يرغبون فيها

وقالت مراقب ببنك المزارع التجاري للسوداني ان عملية التغذية متواصله دون انقطاع وسقف السحب 5 آلاف جنيه وأوضحت ان الطلب على السحب عال لذلك تخلو الصرافات الآلية من السيولة منتصف النهار ويكون الضغط على الصرافات التي لم تخلص ،نافية حدوث أزمة سيولة بالصرافات الآلية.

الخرطوم : عبيـر جعفر

صحيفة السوداني