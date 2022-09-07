



أعلن بنك السودان المركزي في تقريره نصف السنوي، عن ارتفاع صادر السودان من الذهب في النصف الأول من العام 2022م إلى 1,315.0 مليار دولار، مقارنةً بـ1,014,1 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي 2021م وذلك بزيادة بلغت 300,900 مليون دولار.

وهنَّأ المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، الشركاء وأصحاب المصلحة في قطاع المعادن بالسودان، وعزا الارتفاع المستمر لإنتاج الذهب منذ العام 2020م إلى العمل الجاد الذي ظلّ يقوم به قطاع المعادن وأذرعه والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

الخرطوم: رحاب فرينى

صحيفة السوداني