مدرب الهلال يستعد لـ”مباغتة” الزمالك.. ما القصة؟





كشفت مصادر مُطلعة أن مدرب نادي الهلال، رامون دياز، ينوي إجراء مفاجآت تكتيكية في مباراته مع الزمالك، يوم 9 سبتمبر الجاري في قطر على لقب بطل كأس لوسيل.

وبحسب ما ورد، بدأ دياز في الترتيب لأروقة المواجهة الصعبة، حيث شهدت الساعات الأخيرة وضع المدير الفني للهلال تشكيلة قوية للمواجهة قد يبدأ بها المباراة بحثا عن الفوز وحصد اللقب.

ويدرس مدرب الهلال الدفع بتشكيلة تضم كل من عبدالله المعيوف في حراسة المرمى وسعود عبدالحميد وعلي البليهي ومحمد جحفلي وناصر الدوسري في الدفاع، وأندرىه كاريلو وماتيوس بيريرا وسالم الدوسري وموسى ماريجا وجوستافو كويلار في الوسط، وأوديون إيجالو في الهجوم بطريقة 4-3-3 بشكل كامل في اللقاء.

لكن، رغم استقراره على هذه المجموعة إلا أن دياز وضع في حساباته إمكانية مفاجأة الزمالك بلاعبين آخرين، مثل ياسر الشهراني وكذلك لوسيانو فييتو النجم الأرجنتيني المتألق في لقاء الفتح الأخير بالدوري السعودي وصاحب هدف الفوز.

ويريد دياز توجيه مفاجأة تكتيكية بالنسبة لجوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك لإجادة فييتو اللعب كلاعب وسط هجومي بخلاف رأس الحربة، ويميل مدرب الهلال لتحويل الطريقة إلى 4-1-4-1 في أرض الملعب عندما تنطلق المباراة والاكتفاء بكويلار في الوسط واطلاق الحرية الكاملة لأندريه كاريلو وماتيوس بيريرا في الاختراق من العمق

مزمز