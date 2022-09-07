إقالة توخيل من تدريب تشيلسي





أعلن نادي تشيلسي، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل، وذلك بعد الهزيمة أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

ونشر تشيلسي بيانًا رسمياً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء كالتالي:

“نيابة عن الجميع في تشيلسي يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس والجهاز المعاون على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي”.

وكان تشيلسي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام الفريق الكرواتي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف دينامو زغرب الوحيد ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 13، بعد خطأ فادح من دفاعات تشيلسي، وفشل الفريق اللندني في تعديل النتيجة طوال أحداث المباراة.

وكاد أن يسجل دينامو زغرب الهدف الثاني، لولا يقظة كيبا أريزابالاغا حارس مرمى تشيلسي، الذي تصدى لتسديدة صاروخية، وارتطمت الكرة بعدها بالعارضة ليحرم أصحاب الأرض من التقدم بهدفين على فريقه.

ويقع تشيلسي ودينامو زغرب في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا التي تضم معهما، ميلان وسالزبورغ.

البيان