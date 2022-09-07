إلى توخيل ورونالدو.. 3 رسائل من تين هاج قبل بدء رحلة الدوري الأوروبي





يونايتد الإنجليزي، بعض الرسائل قبل بداية رحلة الفريق في الدوري الأوروبي.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، الخميس، عندما يواجه ريال سوسيداد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وعقد تين هاج مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، للحديث عن مباراة ريال سوسيداد، غير أنه جاء بعد وقت قصير من قرار إدارة تشيلسي بإقالة المدرب الألماني توماس توخيل.

وأعلن نادي تشيلسي، الأربعاء، رحيل توماس توخيل من منصبه كمدير فني بسبب النتائج السيئة التي يعاني منها الفريق خلال الموسم الحالي، وآخرها الخسارة من دينامو زغرب الكرواتي 0-1، مساء الثلاثاء، في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج عن هذا الأمر: “أشعر بالأسف، لكن لا يمكنني قول أي شيء عن ذلك، إنه تشيلسي وليس مان يونايتد، نعم تم ذلك في وقت مبكر من الموسم”.

توماس توخيل

في المقابل، أكد تين هاج على ثقته في البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، حيث يصر على أنه لا يزال بإمكانه قيادة خط الهجوم، وسط تقارير تشير إلى أن صاحب الـ37 عاما سيعود إلى التشكيلة الأساسية في المباراة الافتتاحية لـ”يوروبا ليج”.

وتحدث تين هاج عن رونالدو، قائلا: “لقد شارك أساسيا ضد برينتفورد، ثم لم يحدث ذلك منذ ذلك الحين، لكنه مستعد للبدء أساسيا”.

وأضاف: “علينا أن نفوز في كل مباراة، نريد الفوز في كل بطولة، لذلك نحن نأخذ كل شيء على محمل الجد، ليس لدينا فريق فحسب بل نتملك قائمة قوية، وهذا واضح، لكن يجب أن نفوز في كل مباراة، هذه هي العقلية التي يحتاجها مانشستر يونايتد”.

وتابع: “ربما لا يمكنني إبقاء جميع اللاعبين سعداء في كل مباراة، لكن كل لاعب يحصل على وقت لعبه إذا قدم أداءً جيدًا، هذا الأمر واضح تمامًا”.

وأتم: “نحن بحاجة إلى الجميع، لدينا الكثير من المباريات أمامنا، ليس فقط فترة التوقف الدولي لخوض المنتخبات بطولة كأس العالم، ولكن الكؤوس في إنجلترا والدوري الأوروبي وكأس الرابطة، وبالطبع الدوري الإنجليزي الممتاز”.

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