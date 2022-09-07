كيم كارداشيان تعلن رغبتها في الانضمام لعالم مارفل للأبطال الخارقين





أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان عن أمنيتها في التمثيل ضمن أحد أعمال عالم مارفل للأبطال الخارقين، قائلة: “أريد أن أمثل في فيلم مارفل، سيكون ذلك ممتعًا.. وسأحظى بالكثير من المرح”.

وفي سياق متصل انفصلت كيم كارداشيان مؤخرًا عن حبيبها بيت ديفيدسون، فيما أوضحت مصادر قريبة من الزوجين لـ موقع E!، أنه على الرغم أن كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون يتمتعان بالكثير من الحب والاحترام لبعضهما بعضًا، فقد وجدا الثنائي أن المسافة الطويلة، مع تواجد بيت ديفيدسون في أستراليا، وكيم كارداشيان في لوس أنجلوس، مع جداولهما الصعبة جعلت من الصعب حقًا الحفاظ على العلاقة.

وذكرت مصادر مقربة من كيم كارداشيان عن تقدم الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون للزواج من حبيبته السابقة كيم كارداشيان قبل انفصالهما، وهو السؤال الذي جاوبت عليه كيم كارداشيان بالرفض، موضحة لبيت ديفيدسون أنها ليست مستعدة بعد للزواج مرة أخري في الوقت الحالي.

فيما كشف تقرير صحفي صادم عن المعاناة النفسية التي يعيشها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون بسبب الهجوم المتكرر لـ كانييه ويست طليق حبيبه بيت ديفيدسون السابقة كيم كارداشيان.

وكشف التقرير أن بيت ديفيدسون يذهب لعيادة نفسية لمعالجة “اضطراب ما بعد الصدمة” بسبب هجوم كانييه ويست عليه في في مواقع السوشيال ميديا وفي أغانيه وحفلاته.

تاريخ كيم وبيت

يذكر أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي “كيم كاردشيان” البالغة من العمر 41 عامًا، كانت تواعد الممثل الكوميدي “بيت ديفيدسون” 27 عامًا، منذ عدة أشهر وذلك بعد انفصالها عن زوجها المغني العالمي “كانييه ويست” في العام الماضي ورفعها قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية،موضحة أن سبب الطلاق هو مشاكل كانييه ويست النفسية.

فيما كشفت مجلة “أس ويكلي”منذ عدة أسابيع عن أن الممثل الكوميدي بين ديفيدسون، حصل على وشم جديد عند رقبة، وحمل الوشم كلمة “KNSCP”، التي تشير إلى الأحرف الأولى من اسم حبيبته كيم كارداشيان وأبناءها بالترتيب من الأكبر إلى الأصغر.

وكشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان، لأول مرة عن كيفية بدء مواعدتها للممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، بعد طلاقها من كانييه ويست.

وأوضحت كيم كارداشيان أن بيت ديفيدسون طلب رقمها خلال حضورها حفل الأزياء الشهير الميت جالا، ولكنها لم تستطع إعطاءه إياه بسبب ملابسها حيث كانت ترتدي ملابس سوداء تغطي جسدها بالكامل بداية من وجهها حتى قدميها.

بوابة فيتو