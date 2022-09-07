إليسا تحيي حفلا في القاهرة 22 سبتمبر





تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا جديدًا في مصر يوم 22 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا كعادة حفلات إليسا في القاهرة.

وطرحت إليسا في وقت سابق أغنية “أنا وبس” من كلمات أحمد ماضي ومن ألحان زياد برجي وتوزيع موسيقي طارق توكل.

وتقول كلمات الأغنية: بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها”.

وفي وقت سابق أحيت إليسا حفلًا غنائيًّا في مدينة الغردقة.

ولم يخلُ الحفل من مداعبات إليسا لجمهورها عن طريق الإفيهات التي تلقيها ومزاحها معهم، أو من خلال رقصات مضحكة.

بوابة فيتو