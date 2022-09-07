ليس فقط بسبب الإخفاق.. رونالدو يتسبب في رحيل توخيل عن تدريب تشيلسي





فجرت تقارير إنجليزية، مفاجأة غير متوقعة بخصوص قرار رحيل الألماني توماس توخيل عن تدريب تشيلسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، فإن مالك تشيلسي الأمريكي تود بويلي أقدم على خطوة إقالة توخيل ليس فقط بسبب الهزيمة الأخيرة أمام دينامو زغرب 0/1، ولكن بسبب الخلافات السابقة بينه وبين المدرب الألماني، على خلفية رفض الأخير التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو المنقضي.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، أن رفض توخيل لصفقة رونالدو تسبب في خلاف كبير بينه وبين مالك تشيلسي، خاصة أن الأخير كان يتمسك بإتمام الصفقة.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أكدت في وقت سابق إن الألماني رالف رانغنيك المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لعب دوراً في رفض تشيلسي لفكرة التعاقد مع رونالدو، بعدما نصح توخيل برفض الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالك تشيلسي كان يضغط على توخيل لحسم صفقة رونالدو، ولكن المدرب تمسك بموقفه الرافض بناءً على نصيحة من رانغنيك الذي انتقد رونالدو، خلال فترة توليه تدريب اليونايتد.

يذكر أن تشيلسي أعلن، اليوم الأربعاء، رحيل توخيل عن تدريب البلوز في بيان رسمي، بعد تعرض الفريق لهزيمة مفاجئة أمام دينامو زغرب بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

البيان