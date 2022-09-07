محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا





أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه للقاء نابولي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضم تشكيل ليفربول كل من..

حراسة المرمى: اليسون

في الدفاع: روبيرتسون – فان دايك – جوميز – ارنولد

في الوسط: ميلنر – فابينيو – إيليوت

وفي الهجوم: لويس دياز – فيرمينو – صلاح

موعد مباراة ليفربول ونابولي

ويواجه ليفربول فريق نابولي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب سان باولي بمدينة نابولي الإيطالية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات “bein sport” وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

سباليتي

تحدث الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي عن مواجهة ليفربول غدا في دوري أبطال أوروبا.

وسبق لسباليتي أن تولى تدريب صلاح عندما كان لاعبا في روما الإيطالي وقبل انضمامه إلى ليفربول.

وقال سباليتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: كنت محظوظا بما يكفي لتدريب محمد صلاح وأليسون في روما.

وأضاف: “سأكون سعيدا لرؤيتهما مرة أخرى، وأرغب في أن أضيف قميصهما إلى مجموعتي وسأحتضنهما بحرارة”.

أرقام محمد صلاح ضد نابولي

ولعب محمد صلاح 9 مباريات أمام نابولي بجميع المسابقات، فاز في 3 وخسر 4 وتعادل في مباراتين، سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين

بوابة فيتو