ليفربول يتلقى هزيمة مذلة من نابولي





تلقى ليفربول هزيمة مذلة أمام مضيفه نابولي (1-4) مساء الأربعاء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف نابولي كل من بيوتر زيلينسكي (5 من ركلة جزاء و47) وأندي زامبو أنجويسا (31) وجيوفاني سيميوني (44)، فيما أحرز لويس دياز هدف ليفربول (49).

واحتل نابولي بهذا الفوز، المركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط، بفارق هدف واحد وراء أياكس الذي تغلب في وقت سابق على ضيفه رينجرز 4-0.

بدأ نابولي المباراة مهاجما، فلحق أوسيمين بكرة بينية، ليراوغ الحارس أليسون بيكر قبل أن يسدد في القائم بالدقيقة الثانية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي بعدما لمست تسديدة زيلينسكي يد ميلنر، ونفذ الأول الركلة بنجاح في الدقيقة الخامسة.

ومر أنجويسا من أمام ميلنر قبل أن يرسل كرة بمحاذاة المرمى، فشل بوليتانو في متابعتها بالشباك في الدقيقة 13،.

واحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لنابولي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، عندما تبين أن فان دايك دهس قدم أوسيمين، والأخير نفذ الركلة لكن أليسون تصدى لها بنجاح في الدقيقة 17.

ونفذ أرنولد ركلة حرة مباشرة فوق الحائط البشري، لكن الحارس ميريت تصدى لها بأطراف أصابعه في الدقيقة 22، وبعدها بدقيقتين، حصل صلاح على تمريرة من أرنولد ليستدير ويسدد كرة سيطر عليها ميريت بسهولة.

وأهدر نابولي فرصة جديدة لتعزيز تقدمه في الدقيقة 30، عندما انتزع أوسيمين الكرة من أمام جوميز، قبل أن يتقدم بها من اليمين ويمرر ناحية كفاراتسخيليا الذي تابعها مباشرة، قبل أن يبعدها فان دايك من خط المرمى.

ومرة أخرى، فقد جوميز الكرة أمام كفاراتسخيليا الذي مرر إلى أنجويسا، فتبادل الثاني الكرة مع زيلينسكي، قبل أن يسدد في المرمى ناحية القائم القريب معززا تقدم فريقه في الدقيقة 31.

وجاء رد ليفربول خجولا في الدقيقة 37، عندما أرسل روبرتسون كرة من الناحية اليسرى، ارتدت من الدفاع وتابعها إليوت بعيدا عن القائم القريب.

وأرغمت الإصابة المهاجم أوسيمين على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه الأرجنتيني سيميوني، الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 44، بعد متابعة سهلة لتمريرة أمام المرمى وجهها له كفاراتسخيليا.

ودخل جويل ماتيب إلى تشكيلة ليفربول بدلا من جوميز بين الشوطين، لكن زيلينسكي عاد ليضيف الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 47، عندما مرر له سيميوني الكرة، قبل أن يسددها ليتصدى لها أليسون، قبل أن تعود إليها ويضعها في الشباك.

لكن ليفربول رد بسرعة بعدها بدقيقتين، عندما مرر روبرتسون الكرة إلى دياز الذي تقدم بها وراوغ، قبل أن يسدد من مشارف منطقة الجزاء، كرة على يسار الحارس ميريت.

وحاول دياز إضافة الهدف الثاني لفريقه بالطريقة ذاتها، لكن كرته هذه المرة مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 53، وسدد البديل المكسيكي هيرفينج لوزانو كرة من بعيد نحو المدرجات في الدقيقة 60.

وتألق ميريت في في إبعاد محاولة دياز القوية إثر عرضية من أرنولد في الدقيقة 62، قبل أن يخرج صلاح وفيرمينو وميلنر، ويدخل كل من داروين نونيز وديوجو جوتا وتياجو ألكانتارا.

وسدد لوزانو من داخل منطق الجزاء في مكان وقوف الحارس أليسون في الدقيقة 70، قبل أن يشارك البرازيلي أرثر كان إليوت في تشكيلة ليفربول.

ومرر البديل زيربين كرة إلى سيميوني الذي ارتدت محاولته من ماتيب في الدقيقة 83، قبل أن تمر الدقاق المتبقية بطيئة، دون وجود تهديد حقيقي من جانب ليفربول.

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