شاهد بالفيديو.. في السودان.. طلاب يحتفلون بالتخرج من الجامعة بفاصل من الرقص على أنغام الأغنية الضجة (دقستي ليه يا بليدة) ونشطاء بارزون (البلد دي ما بتنفع تاني)





أثار طلاب بإحدى الجامعات السودانية ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادهم وذلك على خلفية ظهورهم المثير في ليلة تخرجهم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد احتفل الطلاب بتخرجهم من الجامعة في ليلة الاحتفال بهم بتقديمهم فاصل من الرقص على أنغام الأغنية الضجة (دقستي ليه يا بليدة).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان سخروا من عقلية الطلاب ومستوى تفكيرهم حيث كتب أحدهم (الله يستر بعقليتهم دي يكونوا متخرجين من كلية مؤثرة).

كما نشر الصحفي والناشط المعروف محمد عبد القادر المقطع وكتب عليه (البلد دي ما بتنفع تاني..طلاب احدى الجامعات يحتفلون بالتخرج على انغام ( سيد الفنيلة البيضا المكتوب عليها الريدة.. )..دقستي ليه يابليدة..انا لله وانا اليه راجعون).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين