السودان.. بسبب قرار المالية..توقّعات بكارثة كبيرة في الأسواق





بحسب ما يشيرون لـ”باج نيوز”، لكنّ إبراهيم يتوقّع كارثة في الأسواق.

أعرب مستوردون في السودان،عن استيائهم تّجاه القرارات الأخيرة لوزارة المالية بمنع تفريغ أيّ حاويات واردة إلاّ بعد إكمال مستنداتها المصرفية.

وقال مستورد الأدوات الكهربائية إبراهيم الحاجز، لـ”باج نيوز”، إنّ القرار سيؤدّي إلى كارثة حقيقية في الأسواق.

وأشار في تصريحٍ مقتضبٍ لـ”باج نيوز”، إلى توقعاتٍ بتجفيف الأسواق من البضائع الواردة بما فيها مدخلات الإنتاج.

ويرى إبراهيم الحاجز، أنّ الحكومة تصدر قراراتٍ غير مدروسةٍ، ستعمل على المساهمة في تدمير الاقتصاد السوداني.

باج نيوز