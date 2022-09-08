أول تعليق من بوسي على أنباء انفصالها





ردت المطربة المصرية بوسي على الشائعات التي أفادت بانفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع.

ونشرت الفنانة بوسي صورتين ظهرت فيهما وهي برفقة زوجها وهو يقبلها في اللقطتين، وهذا دون أن تعلق عليهما.

وتفاعل عدد واسع من متابعي بوسي مع الصورتين، كان من بينهم الراقصة المصرية فيفي عبده، والفنان محمد عز.

يأتي رد بوسي، بعدما نفى هشام ربيع، في تصريحات صحفية، انفصاله عنها، قائلًا إنه اكتفى برد زوجته الأولى وأم أبنائه فقط.

وأكد “هشام” أنه أقدم على هذه الخطوة بتفهم من بوسي، خاصةً وأنه يهدف إلى توفير حالة من الهدوء والاستقرار في حياة أولاده.

شائعات انفصال بوسي

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية شائعات أفادت بانفصال بوسي عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع بعد 100 يوم زواج.

وزادت حدة هذه الشائعات، مع تداول أنباء أفادت بإلغاء بوسي متابعة زوجها عبر تطبيق تبادل الصور “إنستجرام”، كما ألغت صورها معه.

العربيه نت