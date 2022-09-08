ارتفاع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم في البنك المركزي





ارتفع سعر الدولار الأمريكي، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 8-9-2022 في البنك المركزي المصري بختام التعاملات.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم، في البنك المركزي المصري نحو 19.26 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار الجمركي

وقررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي لـ19.31 جنيه، حيث أدرجت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.

وننشر رحلة الدولار الجمركي خلال 5 شهور:

وحددت وزارة المالية، في شهر أبريل الماضي سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا، وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك، إلى أن قررت رفعه في مايو إلى 17 جنيهًا.

وفي شهر يونيو، حررت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي، وسجل 18.64 جنيه، ليتساوى حينها مع سعر الدولار في البنوك.

وارتفع سعر الدولار الجمركي بنحو 56 قرشًا خلال شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 19.19 جنيه، قبل الزيادة التي شهدها اليوم بنحو 12 قرشا، ليسجل 19.31 جنيه.

يذكر أن الدولار الجمركي هو نفس الدولار الموجود في البنوك الأخرى، ولكن يتم تثبيت سعر واحد للدولار الجمركي على عكس الدولار في البنك المركزي والبنوك الأخرى فيكون سعر الصرف متغير بشكل يومي

بوابة فيتو