أردول يتوقع وصول صادر الذهب لـ(2.6) مليار دولار هذا العام





توقع مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، أن يصل صادر السودان من الذهب إلى (2.6) مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وقال أردول بحسب (سودان تربيون) اليوم، إنه يتوقع ارتفاع صادر الذهب إلى أكثر من 2.6 مليار دولار، هذا العام. وأشار إلى أن صادر الذهب يسهم في الدخل القومي بنسبة تصل إلى (25%).

وصدّر السودان ذهباً بقيمة (1.3) مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي، فيما بلغ صادره في العام 2021م نحو ملياري دولار.

وينتج نحو مليوني شخص، يعملون في التعدين التقليدي في أصقاع السودان المترامية وسط أوضاع قاسية، نحو (80%) من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في السودان.

صحيفة الصيحة