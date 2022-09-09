بالصور .. مريض كُلى سوداني يواصل مراسم حِنّة زواجه على مكنة الغسيل يشعل المنصات بالدعاء





أشعل مريض كُلى سوداني، التقطت له صور يواصل مراسم حِنّة زواجه على ماكينة الغسيل، منصات التواصل الاجتماعي بالتعاطف والدعاء له بالشفاء.

وكان مريض الكُلى “إيهاب” قد أقام مراسم حنة زواجه على ماكينة الغسيل بمستشفى الكلى بمدينة الحصاحيصا في مشهد أثار تفاعلا واسعاً، عقب انتشار صوره وسط احتفاء الطاقم الطبي.

وشهدت مستشفى الكلى الحصاحيصا حالة من الفرح تفاعل معه كل العاملين بالمشفى من أطباء، وممرضات والعاملات من الخالات و المرضى والمرافقين.

محمد الطاهر

الحصاحيصا: (كوش نيوز)