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بالصور .. مريض كُلى سوداني يواصل مراسم حِنّة زواجه على مكنة الغسيل يشعل المنصات بالدعاء

2022/09/09
مريض كلي

أشعل مريض كُلى سوداني، التقطت له صور يواصل مراسم حِنّة زواجه على ماكينة الغسيل، منصات التواصل الاجتماعي بالتعاطف والدعاء له بالشفاء.

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وكان مريض الكُلى “إيهاب” قد أقام مراسم حنة زواجه على ماكينة الغسيل بمستشفى الكلى بمدينة الحصاحيصا في مشهد أثار تفاعلا واسعاً،  عقب انتشار صوره وسط احتفاء الطاقم الطبي.

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وشهدت مستشفى الكلى الحصاحيصا حالة من الفرح تفاعل معه كل العاملين بالمشفى من أطباء، وممرضات  والعاملات من  الخالات و المرضى والمرافقين.

محمد الطاهر
الحصاحيصا: (كوش نيوز)

2022/09/09