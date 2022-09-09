شاهد بالفيديو: تجمع عدد من السيدات حول سيارة الفنانة إيمان الشريف والآخرى تمنع التصوير لهذا السبب (..)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة ايمان الشريف تقف بسيارتها بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة بالخرطوم وقبل تحركها بلحظات إذ انها تتفاجأ بقدوم عدد من السيدات نحو سيارتها والإمساك بباب سيارتها طالبين منها المساعدة.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) السيدات كن من أشد المعجبات بالفنانة ايمان الشريف حيث قالت إحداهن إنها ترغب في إن تغني لها في زواج ابنها وآخريات طلبن منها تقديم المساعدة .

ولكن يبدو أن هنالك شخص كان حاضرا لتوثيق لحظة خروج ايمان الشريف من المطعم او الوقوف بجانبه وعندما قدمن السيدات وطلبن المساعدة مازال يوثق اللحظة ولكن قبل تقديمها المساعدة لهؤلاء السيدات طلبت إيقاف التصوير وهي تهم في توزيع بعض الأموال عليهن.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)