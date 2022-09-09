شاهد بالصورة: تعليق ساخر من فتاة إلى المطرب “سجاد أحمد” بسبب “جلابية” والأخر يرد (شوفي دولاب البابا بتلقي زيها)





نشر المطرب سجاد أحمد صورة له قبل خروجه من المنزل الي قناة البلد الفضائية لتصوير حلقة برنامج “إعترافات” وهو يرتدي “جلابية” مطرزة بشكل جميل وجذاب.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد حظي سجاد بالعديد من التعليقات الإيجابية عقب نشر الصورة من محبيه ومعجبيه الذين يتشوقون الى مشاهدة الحلقة التي وصفوها بالمثيرة والتي تحمل الردود على الكثير من الأسئلة التي تخطر على بال الجمهور .

ولكن سخرت إحدى الفتيات من مظهره وعلقت قائلة: ” العباية دي في منها رجالي ” فسرعان مارد عليها “فتشي دولاب الباب بتلقي منها”.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)