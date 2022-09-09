شاهد بالفيديو.. محترف الهلال السوداني الجديد يقدم فاصل من الرقصات الأفريقية المثيرة مع جمهور ناديه ويشعل المدرجات





تداولت جماهير نادي الهلال السوداني المتواجدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لمحترف المنضم حديثاً للفريق الكنغولي ليلوبو مكابي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع لحظة استقبال الجمهور المتواجد بالمدرجات للمحترف عقب نهاية إحدى المباريات الودية التي خاضها الفريق.

المحترف الكنغولي رد التحية للجمهور عبر رقصات أفريقية قدمها مع الجماهير التي تفاعلت معه وأشعلت المدرجات بالتصفيق الحار.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن ليلوبو مكابي الذي يجيد اللعب في خانة الجناح الهجومي كان قد انضم للهلال خلال التسجيلات التي انتهت قبل أيام قادماً من نادي فيتا كلوب الكنغولي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين