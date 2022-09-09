الكشف عن القصيدة التي كتبها الشاعر الراحل إبراهيم الزومة في حسناء الإعلام السوداني هبة المهندس قبل عشرات السنين والتي تسببت في غضب والدتها





كشفت إحدى الصفحات السودانية المتخصصة في نشر أغاني وقصائد الطمبور الشهيرة بشمالي السودان, والتي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن قصيدة نادرة لم يتم نشرها وتداولها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ذكرت الصفحة أن القصيدة كتبها شاعر الطبور الكبير الراحل إبراهيم الزومة في حق حسناء الإعلام السوداني وقتها المذيعة هبة المهندس.

وتقول التفاصيل التي سردها مسؤول الصفحة أن الشاعر الراحل قد دخل إلى مباني التلفزيون القومي من أجل تسجيل إحدى الحلقات.

وطالبوه متابعيه ومعارفه بالتلفزيون بكتابة قصيدة في المذيعة المتألقة وقتها هبة المهندس, والتي طلبوا منها الحضور دون أن تعرف حتى يشاهدها الشاعر وينظم فيها بعض الأبيات.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أكدت الصفحة أن قصيدة الشاعر ود الزومة قد أغضبت والدة هبة المهندس خوفاً على بنتها من العين.

المفاجأة أن بعض متابعي الصفحة الكبيرة نفوا كل التفاصيل التي تم سردها وأكدوا أن القصيدة كتبها ود الزومة في إحدى موظفات الضرائب بمدينة كريمة وتدعى هبة أيضاً, بينما ذكر متابعون آخرون أن القصيدة كتبها الشاعر الراحل في حفيدته هبة.

ﺍﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ :

ﺍﻟـــــﺰﻭﻣﺔ ﺍﺷﻌـــــــــﺎﺭﻙ ﺭﺗّﺒﺎ

ﻭﻗﻮﻝ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻮﻕ ﻫﺒﺔ

ﻣﺎ ﻛُــــﺖْ ﺗــــــــﺮﺳّﻠﻬﺎ ﺗﺘﻌﺒﻬﺎ

ﻭﻛُﺖْ ﺑﻤﺸﻴﻠﻬﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ

ﺟﺎﺕ ﺗﺘﻘﺴـــــــــﻢ ﻗَﻠْﺒﻪ ﻗَﻠْﺒﻪ

ﻭﻣﻮﺝ ﻃَﻤـﺢ ﻓﻮﻕ ﻗﻴﻔﻮ ﻛﺒﺎ

ﺗﻮﺑﻬﺎ ﻃَــــــــﺮﻓﻮ ﻧﺴﻴﻤﻮ ﻫﺒﺎ

ﺗﺴﻨــــــﺪ ﻓﻴﻬﻮ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﻫﻴﺒﺔ

ﻭﻗﻔﺖ ﻗﺎﺋﺪ ﻓــــــﻮﻕ ﻣﺴﻄﺒﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺫﺍﺗﻮ ﻏَﻠﺒﻮ ﻳﺨﺎﻃﺒﻬﺎ

ﻋﻮﺩﻫﺎ ﺇﺧﺘﺎﺭﻟﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻰ ﺻَﺒﺔ

ﻭﻗﺎﻟﺒﻮ ﻓـــــﻲ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺯﻱ ﺩﻱ ﺑﻴﻬﺎ ﺍﻟــــــــﺰﻭﻝ ﻳﺘﻨﺒﺎ

ﻭﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺯﻱ ﻧﻀـــــﻢ ﺍﻷﻃﺒﺎ

ﺣَﻘــــــﻮ ﺑﺎﻟــــــــــﺪﻭﻻﺭ ﺭﺍﺗﺒﺎ

ﻭﻣﺪﻳـــــﺮﻫﺎ ﺯﺍﺗﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻳﺒﺎ

ﻣـــــــــــﺰﺭﻭﺑﺔ ﻣﺎﺑﺘﻘﺪﺭ ﺗَﻘﺮﺑﺎ

ﻭﺍﻟﻨﻔـــــــــــﻮﺱ ﺑﻴﻬﺎ ﻣﻌﺬﺑﺎ

ﺧﺎﻟﻘﺎ ﺍﻟﺒـــــــــــــﺎﺭﻱ ﻣﺮﻃِّﺒﺔ

ﻭﺍﻟﺨﻠـــــﻮﻕ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻣﺘﻜﺒﻜﺒﺎ

ﺑﺲ ﻟـﻮ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﺓ ﻣﻌﻠﺒﺔ

ﺯﻱ ﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟـــــﺰﻭﻝ ﻳﺸﺮﺑﺎ

ﺭﻳﺶ ﻧﻌــــــــﺎﻡ ﺩﻳﺴﻬﺎ ﻣﻐﻠﺒﺎ

ﻭﺯﻱ ﺳﺒﻴﺐ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻣــــــﺮﺑﺎ

ﺍﻟﻌﻴـــــــــــــﻮﻥ ﻧﻮﺍﺗﻬﺎ ﻛﻬﺮﺑﺎ

ﻭﺯﻱ ﻫــــــﻼﻝ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺣﺎﺟﺒﺎ

ﺧﻴﺸﻴﻤﻬﺎ ﺯﻱ ﺗﻤـــــﺮﺓ ﻣﺮﻃّﺒﺎ

ﻭﺗﻀـــﻮﻕ ﻃﻌﻢ ﻗﻮﻟﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ

ﻭﺍﺳﻌــــــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـــــﺎﻝ ﺧﺎﻃﺒﺎ

ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌــــــﺎﺩﺓ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ

ﻧﺎﺭﻫﺎ ﻓـــــــــﻲ ﺟﻮﻓﻨﺎ ﻣﻠﻬﻠﺒﺔ

ﻭﺫﺍﺗﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺠﺒﺔ

ﺿﻤﻴــــــﺮﻫﺎ ﺯﻱ ﺩﺑﻠﺔ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ

ﻭﺳﺎﻗﻬﺎ ﺗﺎﺑــــــــــﺮ ﻟﻰ ﺷﺒﺸﺒﺎ

ﺑﺎﺧﺘﺼــــــــــﺎﺭ ﻳﺎﺧﻲ ﻣﻬﺬﺑﺔ

ﻭﻣﺎﺑﺘﺘﻌـــــﺪﻯ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎ

ﺯﻱ ﺩﻱ ﻟــــــــﻮ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺨﺎﻃﺒﺎ..

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين