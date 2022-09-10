شاهد بالصور.. حسناوات أديس أبابا يستقبلن لاعبي الهلال السوداني بمطار بحر دار بالورود





وجدت بعثة نادي الهلال السوداني استقبال فخيم لحظة وصولها لمطار بحر دار بأثيوبيا وذلك استعداداً لمواجهة فريق سانت جورج الأثيوبي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر موقع “أثيوبيا” صور وصول بعثة الفريق السوداني لمطار بحر دار وكتب عليها, ( استقبال بعثة فريق الهلال السوداني بالورود لدي وصولها مطار بحر دار الدولي. مرحباً بكم في بلدكم الثاني. ).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً مشجعي بطل الدوري السوداني أشادوا بحفاوة الاستقبال وتغزلوا في طاقم الحسناوات الذي كان حاضرا في استقبال لاعبي الهلال.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين