شاهد بالفيديو.. مذيعة مصرية تسأل الفنانة السودانية جواهر عن سر جمال بشرة المرأة السودانية والفنانة تشرح لها تفاصيل الدخان وتؤكد لها: (عندنا الدلكة بتخلي زوجك يقعد معاك شهر العسل شهرين)





استضافت المذيعة المصرية ياسمين عز عبر برنامجها (كلام الناس) المذاع على قناة mbc مصر الفنانة السودانية الشهيرة في مصر جواهر.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد سألت المذيعة المصرية ضيفتها الفنانة السودانية عن الخلطات السودانية للجسم والبشرة وسرها الذي لا يعرفه الناس غير أهل السودان.

جواهر شرحت لمستضيفتها تفاصيل الدخان الذي تستعمله المرأة السودانية كنوع من التجميل ينجح في تحويل بشرتها للون خمري جميل إضافة للنضارة.

كما كشفت لها أسرار خلطة “الدلكة” الشهيرة عند المرأة السودانية وأكدت لها أن الخلطة السحرية كفيلة بتحويل شهر العسل لشهرين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين