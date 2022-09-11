ما مدى صحة الانباء المتواترة بأن هناك استثناءً قدمته لابن شقيقك الراحل د. خليل ابراهيم؟ تعرف على إجابة د. جبريل





ما مدى صحة الانباء المتواترة بأن هناك استثناءً قدمته لابن شقيقك الراحل د. خليل ابراهيم، وكذلك الاستثناءات التي قدمت للحركات؟

نعم صحيحة. والاستثناء ليس قاصراً على الحركات المسلحة، وهذه تقديرات متروكة للسلطة التي تستثني لجهات كثيرة جداً، فالقساوسة يستثنون، وكل الموارد القادمة للشؤون الدينية مستثناءة، وكذلك العون الانساني ووزارة الخارجية، وكل الذين وقعوا على اتفاقيات سلام في الماضي حصلوا على استثناءات لادخال مقتنيات سواء كانت سيارات او غيرها، وليس الامر بدعة.

نحن في حقيقة الامر في جوبا اثناء مفاوضات السلام وصلنا إلى تفاهمات عامة لم تنص في الاتفاق بوجود تسهيل لعودة الناس من الخارج بمقتنياتهم لتوفيق اوضاعهم، ومن ضمنها اعفاءات السيارات.

تشكلت لجنة من وزارة المالية وهيئة الجمارك، و جاءت بتوصية باعفاء عدد كبير من السيارات، ونحن رفضنا هذا العرض ووجدناه غير لائق بظروف السودان الحالية، ولكن سمحنا لكل رئيس حركة او مسؤول بحركة والموقعين على اتفاق السلام بالتقدم بطلب لاعفاء عربة واحدة وهذا تم لمعظم الحركات.

وبالنسبة لحركة العدل والمساواة السودانية رأت ان اولى الناس بالاعفاء الشهيد خليل ابراهيم واسرته، وتنازلنا كحركة عن حقنا لاسرة الشهيد، ولا نجد في هذا حرجاً او استغلالاً للنفوذ ولا اي شكل من اشكال الفساد.

الصفحة الاعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية