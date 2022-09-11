فيديو مؤثر لأب يستلم شهادة تخرج ابنته بعد وفاتها





وثق مقطع فيديو لحظة تسلم أب مصري لشهادة تخرج ابنته المتوفية وحضوره حفل تخرج دفعتها.

وبخطى ثابتة تحرك الأب نحو منصة التكريم وتسلم الشهادة وسط تصفيقات حارة من صديقات المتوفية ودموع بعضهن أيضا.

وحرص الأب على التقاط صورة تذكارية مع شهادة تخرج ابنته وكان يبدو عليه الثبات.

كما أمسك بالميكروفون ودعا لابنته المتوفية بالرحمة ولنفسه بالثبات على تلك اللحظة الصعبة التي مر بها.

شاهد .. فيديو مؤثر لأب مصري يستلم شهادة تخرج ابنته بعد وفاتها pic.twitter.com/gH4rXpyYxK — مشاهير دوت كوم (@thae2172) September 10, 2022

صحيفة المرصد