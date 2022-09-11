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بالفيديو.. ليثبت للسلطات أنه لا يزال حياً.. هندي بسن الـ102 “يتزوج”
لم يعد دولي تشاند يتلقى معاشاً تقاعدياً منذ مارس الماضي ولم تفلح كل مناشداته للسلطات التي باتت تعتبره ميتاً
حضر رجل هندي إلى أحد المكاتب الحكومية مرتدياً بزة عرس ومعه عربة قديمة ومجموعة موسيقيين يؤدون أنغاماً على آلات نفخ نحاسية، لكي يثبت للسلطات الهندية التي توقفت عن دفع معاش تقاعدي له أنّه لا يزال حياً رغم بلوغه عامه الثاني بعد المئة.
وصاح دولي تشاند في مكتب الحكومة “أنا على قيد الحياة!”، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس.
हरियाणवी फिल्म, थारा फूफा जिन्दा है
अभिनेता -दुलीचंद ज़िंदा ( 102 वर्षीय )
निर्माता निर्देशक, नवीन जयहिंद
गीत संगीत, बेरोजगार बैंड पार्टी रोहतक
कहानी-हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारी जिन्होंने ज़िंदा दुलीचंद को मृत बता काट दी बुढ़ापा पेंशन @NaveenJaihind @DeependerSHooda pic.twitter.com/EtZVA4qvMh
— Puspendra Singh Rajput हरियाणा अब तक (@psrajput75) September 8, 2022
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