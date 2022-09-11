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بالفيديو.. ليثبت للسلطات أنه لا يزال حياً.. هندي بسن الـ102 “يتزوج”

لم يعد دولي تشاند يتلقى معاشاً تقاعدياً منذ مارس الماضي ولم تفلح كل مناشداته للسلطات التي باتت تعتبره ميتاً

2022/09/11
عروس 3

حضر رجل هندي إلى أحد المكاتب الحكومية مرتدياً بزة عرس ومعه عربة قديمة ومجموعة موسيقيين يؤدون أنغاماً على آلات نفخ نحاسية، لكي يثبت للسلطات الهندية التي توقفت عن دفع معاش تقاعدي له أنّه لا يزال حياً رغم بلوغه عامه الثاني بعد المئة.

وصاح دولي تشاند في مكتب الحكومة “أنا على قيد الحياة!”، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس.

العربية نت

2022/09/11