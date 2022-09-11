



وثق مقطع فيديو أحد الشباب وهو يزور جده المسن بعد فترة غياب طويلة عنه ثم يقوم بملاطفته ويضحك معه مدخلا عليه البهجة والسرور.

وأوضح الفيديو تأثر الجد المسن بتلك اللحظة وقيامه باحتضان الشاب وقيامه أيضا بالعديد من الحركات.

وأمسك المسن برأس الشاب ثم قاما بعد ذلك بالرقص سويا وأداء العديد من الرقصات السعودية .

وفي نهاية اليوم قام الشاب باحتضان جده، وودعه الأخير قائلا: مع السلامة الله يحفظك.

شاهد : فيديو مؤثر لشاب يزور جده المسن بعد فترة غياب طويلة.. وردة فعل الأخير ! pic.twitter.com/sYkalufmWz — مشاهير دوت كوم (@thae2172) September 11, 2022

صحيفة المرصد