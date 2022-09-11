المطربة “هدى عربي” تكشف عن هاتف يتصل بها يومياً بعد منتصف الليل





عبرت المطربة السودانية الشهيرة “هدى عربي” عن استيائها من صاحب رقم هاتف ظل يتصل بها يومياً بعد منتصف الليل، كاشفة عن الرقم، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وكتبت “عربي” على صفحتها: (الرقم ده بتصل كل يوم الساعة اتنين صباحاً عليكم الله الزهجان بس يبرمج بيهو وما عايز يقول هو منو ديل الرقمين البتصل بيهم).

فيما كشف بعض متابعيها صاحب الرقم وصفحته على فيسبوك، علق آخر: يمكن انسان فقير وظروفه صعب مسكين عشمان فيكم لكن مستحي يتكلم معاكم عسى ولعل يكون خير، وردت المطربة هدى عليه: (واي من حراس الفضيلة والملائكة !؟، مسكين شايل 123؟!

ولا عشان ما كتبت كلامه القاله احتراماً ليكم !؟؟.

الخرطوم: (كوش نيوز)