توقعت الإرصاد: هطول أمطار خفيفة الى متوسطة بأجزاء متفرقة من الولايات





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضاً طفيفا في معظم أنحاء البلاد خلال فترة الـ 24 ساعة القادمة ، من المتوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر، كسلا، الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، شمال كردفان، شمال وغرب دارفور.

وتوقعت هيئة الإرصاد هطول أمطار متوسطة الي غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات:القضارف القضارف سنار ، النيل الأزرق ، جنوب و غرب كردفان، شرق وجنوب دارفور .

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي ، المفاصل المداري والذي يمر اليوم شمال بورتسودان، عطبرة جنوب أبو حمد ، شمال الأبيض ، الفاشر والجنينة.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة 43 °م في مدينتي أبو حمد وعطبرة وأدني درجة حرارة متوقعة 20 م في كل من الفاشر، الجنينة وزالنجي.

، وكانت أعلي درجة حرارة سجلت ليوم الأمس 43 ” م في مدينة دنقلا وأدناها سجلت في مدينة الجنينة كانت 20 °م.

كما توقعت الإرصاد أمطار رعدية في القضارف،سنار ، ،أم بنين ، أبونعامة ، النهود ، رشاد ، الدمازين ،كادقلي و بابنوسة ونشاطاً للرياح بكل من حلايب ودنقلا.

وأشارت الهيئة في نشرتها يكون الطقس صافي ومشمس بمد بوادي حلفا، أبوح ،شلاتين وكريمة ، كما توقعت أمطار متوسطة بكل من كسلا ،حلفا الجديدة ،ودمدني ، الأبيض ، نيالا والضعين.

وأضافت الإرصاد أن الطقس يكون غانماً جزئياً بمدن بورتسودان ،عطبرة وشندي وزخات خلال فترة الليل بمدن الخرطوم،الدويم ، الفاشر الجنينة ،كوستي وزالنجي.

سونا