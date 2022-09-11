أحمد العوضي يشوق الجمهور لشخصيته في رمضان 2023





شوق الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جمهوره ومتابعوه لشخصيته الجديدة والمقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل 2023.

وكتب أحمد العوضي قائلا: “الشخصية في رمضان الجاي مفاجأة لإخواتي الأبطال، تفتكروا إيه الشخصية اللي هعملها بعد الخديوي؟، اللي هيتوقع صح هيحضر معايا يوم تصوير.. عالجد دايمًا”.

مسلسل اللي مالوش كبير

وكان الفنان أحمد العوضي شارك في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير”، وتعاون فيه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، إذ جسد خلاله شخصية الخديوي، وياسمين جسدت شخصية غزل.

ودارت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير، في إطار الدراما الشعبية، حول الخديوي، الذي يعد من أقوى رجال الحارة، الذي يسعى دائما لإعادة الحق لأصحابه.ودارت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير، في إطار الدراما الشعبية، حول الخديوي، الذي يعد من أقوى رجال الحارة، الذي يسعى دائما لإعادة الحق لأصحابه.

بوابة فيتو