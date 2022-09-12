بالفيديو.. شخص يروي موقفا غريبا حدث له مع فتاة حسناء رآها صدفة تجلس بجانب رجل في مطعم!





روى صانع محتوى سعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عبدالله الحسن الشهير بـ “عبودي باد” تعرضه لموقف مٌحرج ، بعدما أثارت إعجابه فتاة رآها في مكان عام برفقة شقيقها ، وعندما تقدم لخطبتها منه ، كانت الصدمة .

وقال عبودي ، عبر مقطع فيديو نشره بمواقع التواصل الاجتماعي ، كنت مع أصدقائي في مطعم ، وفجأة وقع نظري على فتاة تجلس مع أخوها، فنظرت إلى أصدقائي وأخبرتهم ” ياعيال .. لعلي لقيت فتاة أحلامي “.

وتابع عبود ي ، الشباب ما صدقوا ، وحصلوا على رقم أخوها ، وقاموا بكتابة رقمي وأسمي على ورقة ووضعوها في سيارة شقيقها .

وأضاف ، ذهبنا وصلينا صلاة استخارة ، وبعدها جلسنا في السيارة ، اتصلت على شقيقها ، وعندما رد عليِ أخبرته ” أهلا فيك .. أنا عبودي باد .. أسمعني أنا أمي ماتت قبل 4 أشهر وأبوي أتوفى قبل 10 أشهر .. وما عندي لف ودوران .. أنا داخل البيت من بابه .. البنت التي كانت على يمينك .. بخطبها منك “.

واستطرد قائلاً ، بعدما انهيت كلامي معه كانت الصدمة ، وقال لي ” عبودي راح اقولك كلام ما راح يعجبك .. تراها زوجتي “.

صحيفة المرصد