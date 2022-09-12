شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط عريس سوداني أثناء حفل الزفاف بعد أن رفعه أصدقائه لأعلى تعبيراً عن فرحتهم به





لقي مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في السودان رواجاً واسعاً وحقق أعلى نسبة مشاهدات.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أوقف العريس قلب أهله والمعازيم لدقائق وذلك بعد أن حمل الأصدقاء على الأكتف تعبيراً عن فرحتهم به.

وأثناء رفعه مع شاب آخر سقط العريس مع مرافقه ولكن الجمع الغفير الذي كان حوله ساعده على عدم السقوط بعد أن التقطوه قبل سقوطه في الأرض.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد حذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشباب الذين يقدمون على خطوة رفع العريس من خطورتها وطالبوهم بإيقافها فوراً حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين