بالفيديو.. أنا المهدي المنتظر وجميع المرسلين.. قصة مدعي النبوة الجديد بالبحر الأحمر





أثار شخص حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر من خلال منشورات على الفيسبوك يدعي من خلالها انه المهدي المنتظر وانه من المرسلين العالمين وانه جاء لتعليم الناس الدين الإسلامي .

ظهور مدعي النبوة بالبحر الاحمر

شهدت مدينة سفاجا واقعة هى الأولى من نوعها بعد إعلان مسجل خطر بالمدينة أنه المهدى المنتظر ونشر ذلك على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

وقال فى منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”أنا العبد الذي أنزل عليه الكتاب لينذر بأسا شديدا أنا جميع الأنبياء، لقد بعثت في آخر الزمان في مدينة سفاجا وأهل المدينة كذبونى”.

أكد الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشخص المسجل خطر الذى ادعى أنه خاتم الأنبياء والمهدى المنتظر ، مضيفا أنه سيتم التواصل مع الأجهزة المختصة حتى يتم إلقاء القبض عليه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

صدى البلد