شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقود شاحنة كبيرة في أخطر طريق سفري بالسودان وتصيب جمهور مواقع التواصل بالذهول





تداولت عدد من صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك, مقطع فيديو أصاب الجمهور والمتابعين بالذهول مصحوب بتعليقات غير مصدقة له.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي حظي بمشاهدات واسعة فتاة حسناء وهي تقود شاحنة كبيرة بالطريق السفري السريع.

ووفقاً لما أكد ناشرو المقطع فقد قادت الفتاة التي كان يجلس بجانبها أحد السائقين الشاحنة على الطريق السريع عطبرة _ هيا والذي يعد من أخطر الطرق السريعة بالسودان.

وبحسب ما قرأت محررة موقع النيلين فقد انقسم جمهور مواقع التواصل الي قسمين حيث ترى فئة من المعلقين أن الفيديو غير حقيقي بينما أكثرت الفئة الأخرى من الإشادة بالفتاة وبحنكتها وبراعتها في قيادة الشاحنة دون خوف.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين