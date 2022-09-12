شاهد بالفيديو.. الفنانة ايمان الشريف تقتحم حفل وترمي بأموال على طائلة من “النقطة” على فنانة كانت تغني بالمسرح وساخرون (دا غسيل أموال عديل)





حقق مقطع فيديو بطلته الفنانة السودانية الشهيرة ايمان الشريف رواجاً واسعاً بعد أن تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر الفيديو الفنانة ايمان الشريف وهي تقتحم حفلاً غنائياً خاص بإحدى صالات الأفراح.

وقامت الشريف بالصعود للمسرح الذي كانت تغني فيه زميلتها الفنانة هاجر سنار لتقوم برميها بكميات كبيرة من أموال “النقطة” التي كانت تحملها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من الفيديو وكتب بعض الساخرين في تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين (ايمان الشريف تشيل النقطة من ناس وتوزعها على فنانة) ليرد آخر (معناها دا غسيل أموال عديل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين