شاهد بالفيديو.. رئيس نادي المريخ يقتحم غرف اللاعبين ويعانقهم ويذرف الدموع فرحة بفوز فريقه على بطل جيبوتي





اقتحم رئيس نادي المريخ السوداني القنصل حازم مصطفى غرف لاعبي فريقه الذين كانوا يحتفلون بالفوز على أرتا سولارا الجيبوتي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نزل القنصل من المقصورة الرئيسية للاستاد الذي لعبت عليه المباراة ودخل مع اللاعبين وقام بتهنئتهم بالفوز وهو يذرف الدموع رفقة عدد من أعضاء المجلس الذين حضروا المباراة من الملعب أيضاً.

وقدم حازم التهانئ للاعبي الفريق بعد أن عانقهم وهو يبكي دموع الفرح في لقطة نالت اعجاب واستحسان جمهور الأحمر السوداني المتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الزعيم السوداني كان قد حول تأخره في مباراة الذهاب بهدف للفوز بهدفين بفضل مهاجمه الجديد الكنغولي إيريك كمبالي الذي أترك التعادل قبل أن يسجل مدافع سولارا هدف عكسي في مرمى فريقه.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين