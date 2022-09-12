شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية شهد أزهري تعود لإثارة الجدل: (النجاح المميز الذي وصلت له سببه الطلاق وأنا مسبوطة جداً)





أصبحت الفنانة السودانية الصاعدة شهد أزهري واحدة من نجمات التريند في السودان وذلك بسبب ظهورها المثير والذي عادة ما يثير الضجة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد عادت الفنانة شهد بتصريح جديد أثار ضجة واسعة, وذلك خلال استضافة مع نجم السوشيال ميديا حسن تسريحة.

وقالت الفنانة المثيرة للجدل رداً على سؤال السبب في وصولها لهذا النجاح؟ قالت أنها تعتبر انفصالها من زوجها سبب في نجاحها المميزة وعبرت قائلة: (النجاح المميز الذي وصلت له سببه الطلاق) كما عبرت عن سعادتها بسبب هذا النجاح مؤكدة (أنها مسبوطة جداً).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين