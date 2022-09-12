لجنة الفيضان تحذر: الدندر تتجاوز منسوب الفيضان





وصل منسوب الفيضان في نهر الدندر اليوم 14.66 متراً، متجاوزاً منسوب الفيضان (13.50 متر) بـ 1.16 متر، وأن على القاطنين على نهر الدندر إتخاذ كافة الإحتياطات اللآزمة حمايةً للأنفس والممتلكات.

وأوضحت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 544 مليون متر مكعب أعلى من العام الماضي بـ 19 مليون متر مكعب في اليوم، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 159 مليون متر مكعب أقل من العام الماضي بـ 59 مليون متر مكعب. كما بلغ إيراد النيل الأبيض (ملكال) 170 مليون متر مكعب في اليوم.

وانخفض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 10 مليون متر مكعب اليوم ليصل إلى 395 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 405 مليون متر مكعب، وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 373 مليون متر مكعب مقابل 349 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 24 مليون متر مكعب.

وكانت أعلى زيادة مقارنة بالأمس سجلت عند خزان مروي إذ بلغت اليوم 712 مليون متر مكعب مقابل 671 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 41 مليون متر مكعب. ونقص تصريف خزان جبل أولياء كذلك إذ سجل 93 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ 109 مليون متر مكعب ليوم أمس، أي بلغت 16 مليون متر مكعب، ونقص التصريف في عطبرة والستيت وسجل 92 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ 117 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق كبيراً بلغ 25 مليون متر مكعب. وكان أعلى معدل نقصان في خزان خشم القربة (177 مليون متر مكعب) قد بلغ 47 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس 224 مليون متر مكعب.

وأعلنت اللجنة إستمرار التخزين بجميع الخزانات.

سونا