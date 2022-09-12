أهم مزايا نظام تشغيل آيفون الجديد





أطلقت شركة «أبل» الأمريكية، اليوم، نظام التشغيل الجديد iOS 16، الذي يخدم هاتف آيفون 8 والأجهزة التي تلته.

ويحمل نظام التشغيل أمراً جديداً يتمثل في إعادة تصميم قفل الشاشة، إضافة إلى إمكانية إلغاء بعث الرسائل، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وبوسع المستخدم أن يختار الصورة المعروضة أثناء وضعية «قفل الشاشة»، بالتزامن مع عرض عناصر أخرى في التوقيت نفسه كحالة الطقس.

ويمكن للمستخدم أن يقوم بضبط ما يظهر على الشاشة في حالة «القفل»، بحسب الأوقات، كأن يجعل صورة معينة تظهر على الشاشة في أوقات العمل، بينما تظهر صور أخرى عندما يكون خارج الدوام، للحفاظ على خصوصيته.

ويتيح النظام الجديد إخفاء ما يصل من بعض التطبيقات خلال وقت العمل، مقابل حجب رسائل الزملاء مثلا عندما يكون المستخدم في الخارج.

ويمكن للمستخدم أن يعود إلى الرسالة التي قام بإرسالها، حتى يجرى عليها التعديلات أو يلغيها نهائياً، بشرط أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة التي تلت الضغط على زر الإرسال.

وفي حال كان المستخدم مشغولاً وتلقى رسالة يريد تجاهلها على الفور، فإن نظام التشغيل الجديد يمكنه من جعلها أن تبدو أنها غير مقروءة بعد.

وتتضمن المزايا الجديدة ما يعرف بـ«وضع الإغلاق» التي تساعد على حماية الهاتف من التعرض لهجمات سيبرانية أو قرصنة إلكترونية.

وعند تشغيل هذا الوضع، فإن مستخدم «آيفون» يكون قد أوقف تلقي الاتصالات والرسائل ومشاركة الصور من كافة الأشخاص المجهولين.

ويمنع هذا الوضع ربط هاتف «آيفون» بأي «كابل» آخر، تحسباً لأن يكون الجهاز قد وقع في أيد غير آمنة، كما يتم حجب أي دعوات وروابط من مصادر مجهولة.

وتم الإعلان أول مرة عن هذا النظام في يونيو الماضي، ثم تم تأكيده في الحفل الذي أقامته «أبل»، في الأسبوع الماضي، وأعلنت عن إصدار عدد من الأجهزة الجديدة.

وأعلنت شركة «أبل» إن هذا النظام جرى تصميمه حتى يستفيد من المزايا الموجودة في هاتف آيفون 14 برو، فأتاح للمستخدمين طريقة جديدة لقفل الشاشة.

ومن المنتظر أن يتلقى مستخدمو «آيفون» المتاح لهم هذا التحديث إشعاراً يتولى إبلاغهم، عند طرح التحديث الجديدIOS 16 .

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