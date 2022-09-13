بالصورة.. القبض على شخص يؤدي العمرة لروح الملكة “إليزابيث الثانية” بـ”ساحات الحرم المكي” والكشف عن جنسيته





علمت “المرصد” أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تمكنت من ضبط مقيم يمني بعد تداول مقطع فيديو له بساحات الحرم المكي حاملا لافتة كتب عليها عبارات مخالفة .

وألقت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام القبض على اليمني بعد كتابته العبارات المخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة بخصوص أداء شعيرة العمرة.

وتمكنت القوة من ضبط المقيم اليمني قبل دخوله إلى الحرم المكي الشريف، وهو في الساحات الخارجية

صحيفة المرصد