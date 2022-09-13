السودان .. توقّعات بأمطار غزيرة في 4 ولايات





قالت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، إنّ ولايات النيل الأزرق، جنوب كردفان، وسط دارفور وغرب دارفور، قد تشهد هطل أمطار غزيرة.

وأوضحت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، أنّه من المتوقّع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرّقة من ولايات البحر الأحمر، الجزيرة، القضارف، كسلا، النيل الأبيض، شرق دارفور، جنوب دارفور، شمال كردفان، وسنار، وشمال دارفور.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري يمرّ شمال بورتسودان، أبو حمد دنقلا، وشمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

باج نيوز