شاهد بالصورة والفيديو.. كشف التفاصيل وهو يتحدث بحرقة.. شاب سوداني يذهب للعمل بالسعودية كسائق ويتفاجأ بأن وظيفته راعي أغنام





تعرض شاب سوداني لمقلب كبير وذلك بعد ذهابه للعمل في المملكة العربية السعودية كسائق ولكن تفاجأ بالعمل في مجال غير الذي ذهب إليه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قام الشاب بتصوير مقطع قصير كشف من خلاله عن الصدمة والخدعة التي تعرض لها.

وقال الشاب في حديثه أنه جاء للعمل بالمملكة العربية السعودية بعقد كسائق لكنه وجد نفسه يرعى أغنام قام بتصويرها بالقرب من إحدى الجبال.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بتعاطف كبير مع الشاب وطالبوا الشباب الذين يرغبون في مغادرة البلاد للعمل بالخارج بالتأكد أولاً من تفاصيل العقد قبل المغادرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين